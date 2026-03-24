На МЦД-1 несколько поездов в сторону Одинцова опаздывают из-за остановки одного состава

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Несколько поездов первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1) в сторону Одинцова задерживаются из-за остановки состава по техническим причинам на станции Лобня; принимаются меры для сокращения опозданий, сообщили "Интерфаксу" в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На D1 задерживаются несколько поездов в сторону Одинцова из-за ранее произошедшей остановки состава по техническим причинам на ст. Лобня. Он уже отправился самостоятельно", - говорится в сообщении.