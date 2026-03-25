В Москве перекрыли съезд с Баррикадной улицы на Садовое кольцо

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Москве временно перекрыли движение на съезде с Баррикадной улицы на Садовое кольцо, сообщил Департамент транспорта столицы.

Также закрыто движение на внешней стороне Садового кольца в районе улицы Баррикадная и на Новоарбатском мосту по направлению в область.

Было перекрыто движение у дома 9 по Ленинскому проспекту по направлению в центр. Сейчас это ограничение уже отменили.

Дептранс уже предупреждал, что в среду 25 марта в городе возможны локальные перекрытия дорог.