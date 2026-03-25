В Москве МВД приняло решение о выдворении более 26 тыс. иностранцев в 2025 г.

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В прошлом году столичные полицейские приняли решение о выдворении из РФ более 26 тыс. иностранцев, еще свыше 50 человек лишены российского гражданства, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Вынесено в общей сложности решений о выдворении за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства 26,08 тыс. и 51 решение о прекращении российского гражданства", - говорится в видеоматериалах столичной полиции, представленных в среду в Мосгордуме.

В общей сложности в 2025 году на миграционный учет в Москве было поставлено 2,6 млн иностранных граждан.

Как уточнил начальник главка Олег Баранов, въезд в страну за нарушение законодательства в прошлом году был закрыт в отношении более 47 тыс. граждан.