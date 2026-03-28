Воздух в Москве в выходные может прогреться до плюс 17 градусов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Апрельская погода сохранится на следующей неделе в Москве, в выходные температура может подняться до плюс 17 градусов; однако будет более облачно, в начале следующей недели возможен небольшой дождь, сообщила Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Переживать особенно не надо. Солнце у нас все равно будет с каждым днем все больше и больше, несмотря на то, что будут облака. (...) В ближайшие дни прогноз у нас очень оптимистичный, на мой взгляд. Потому что тепло сохраняется", - сказала Макарова.

Она уточнила, что в субботу максимальная температура воздуха в Москве будет подниматься до плюс 13 - плюс 15 градусов, в воскресенье - до плюс 15 - плюс 17. Такая температура будет близка к рекордным значениям. Среднесуточная температура будет примерно на 4-5 градусов выше климатической нормы. "Важно отметить, что в Москве в ближайшие дни минимальная температура ночью не будет отрицательной: в субботу 0 - плюс 2, воскресенье плюс 1 - плюс 2", - уточнила она.

В выходные будет более облачная погода, чем отмечалась на этой неделе, местами может пройти небольшой дождь.

"В начале следующей недели, в ночь на понедельник по области прогнозируют местами небольшой дождь. И днем местами небольшой дождь, он может пройти и в Москве. Температурный фон существенно не изменится: ночью плюс 2 - плюс 4, по области от 0 до плюс 5. Днем немножко будет ограничен дневной прогрев, максимальная температура в Москве плюс 12 - плюс 14, по области плюс 9 - плюс 14", - сообщили в Гидрометцентре.

Во вторник, 31 марта, согласно прогнозу, ночью 0 - плюс 5, днем плюс 11 - плюс 16, облачно с прояснениями и местами небольшой дождь.

Апрель также начнется с облачной погоды, временами небольшой дождь. Ночью 0 - плюс 5, днем плюс 10 - плюс 15.

В среднем температура на следующей неделе также будет выше нормы на 4,5-5 градусов. Такая температура будет соответствовать середине апреля.