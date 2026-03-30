Поиск

В Москве до конца года полностью заменят автобусные остановки

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Москве к концу года полностью обновят остановочные павильоны, в городе более 95% современных остановок, сообщил через пресс-службу Департамента транспорта глав Дептранса и заммэра города Максим Ликсутов.

"В городе обновили уже более 95% остановок. К концу 2026 года планируем полностью заменить устаревшие павильоны на современные", - сказал он.

По его словам, в 2026 году установлено уже более 200 остановочных павильонов нового типа.

Дептранс Максим Ликсутов Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Систему теплоснабжения Москвы перевели на минимальные параметры в связи с теплой погодой

 Систему теплоснабжения Москвы перевели на минимальные параметры в связи с теплой погодой

Воздух в Москве в выходные может прогреться до плюс 17 градусов

 Воздух в Москве в выходные может прогреться до плюс 17 градусов

Второй беспилотник уничтожен на подлете к Москве

Сбит летевший на Москву беспилотник

До 24 выросло количество сбитых БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы сообщил о еще четырех сбитых БПЛА

До 21 выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

В Москве некомплект кадров в полиции оценен в 30-50%

 В Москве некомплект кадров в полиции оценен в 30-50%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1205 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8850 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });