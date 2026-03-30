В Москве до конца года полностью заменят автобусные остановки

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Москве к концу года полностью обновят остановочные павильоны, в городе более 95% современных остановок, сообщил через пресс-службу Департамента транспорта глав Дептранса и заммэра города Максим Ликсутов.

"В городе обновили уже более 95% остановок. К концу 2026 года планируем полностью заменить устаревшие павильоны на современные", - сказал он.

По его словам, в 2026 году установлено уже более 200 остановочных павильонов нового типа.