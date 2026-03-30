Подмосковным автомобилистам посоветовали "переобуться"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Подмосковный Минтранс рекомендует водителям сменить зимнюю резину на летнюю, но не терять бдительность из-за возможных заморозков по утрам.

"В московском регионе установилась комфортная погода, чтобы сменить зимние шины на летние и завершить подготовку автомобиля к теплому сезону. (...) Но автолюбители, которые часто ездят за городом, могут еще столкнуться ночью и утром с гололедицей, поэтому стоит быть предельно внимательными на поворотах, мостах и эстакадах", - сообщило министерство.

Водителям также посоветовали вымыть автомобиль для лучшей видимости, очистить радиаторы и залить антифриз. Это поможет избежать поломок и снизит риск ДТП.

В министерстве отметили появление на дорогах региона мотоциклистов. Их призвали освежить навыки вождения, не пренебрегать защитной экипировкой со световозвращающими элементами, соблюдать дистанцию, скоростной режим, не совершать резких маневров и не ездить между рядами. Автомобилистам следует смотреть в зеркала перед перестроениями и оценивать дорожную ситуацию.