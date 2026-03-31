Оспу обезьян заподозрили у жителя Подмосковья

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Пациент с подозрением на оспу обезьян и контактировавший с ним человек госпитализированы в Подмосковье, проводится эпидемиологическое расследование, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.

"В связи с получением информации о случае подозрения на оспу обезьян специалисты Управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Пациент с подозрением на оспу обезьян и контактное лицо госпитализированы и находятся под наблюдением", - сообщили журналистам в ведомстве.

В ходе эпидемиологического расследования проводится работа по выявлению контактных лиц, обследованию, добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что заражение оспой обезьян возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека; предметами, контаминированными биологическими жидкостями; материалами из очагов поражения больного человека.

Ранее в феврале сообщалось о трех случаях госпитализации с подозрением на оспу обезьян в Подмосковье. В марте случай заражения был выявлен в Санкт-Петербурге.