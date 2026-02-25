Последнего пациента с оспой обезьян выписали из подмосковной больницы

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Последнего госпитализированного с диагнозом "оспа обезьян" выписали из Домодедовской больницы, сообщает пресс-служба медучреждения в среду.

"Последний пациент с диагнозом "оспа обезьян" выписан из Домодедовской больницы с выздоровлением. Случаи оспы обезьян в настоящее время в Московской области не регистрируются", - говорится в сообщении.

О первом случае госпитализации пациента с оспой обезьян Домодедовская больница сообщила 1 февраля. Позже стало известно о еще двух выявленных случаях. Первого пациента выписали 15 февраля, второго - 17 февраля.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки.