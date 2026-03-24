Случай оспы обезьян выявлен в Санкт-Петербурге

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Оспа обезьян выявлена у жителя Санкт-Петербурга, сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Заболевший помещен в инфекционный стационар, сообщили журналистам в пресс-службе управления.

Отмечается, что специалистами проведено эпидемиологическое расследование, организован комплекс противоэпидемических мероприятий.

"Межрегиональное управление напоминает о сохранении рисков завоза инфекции в туристический сезон. На пунктах пропуска через государственную границу действует усиленный санитарно-карантинный контроль. В регионе обеспечена возможность оперативной лабораторной диагностики, имеется достаточный запас реагентов", - добавили в сообщении.

Ранее, 1 февраля, о случае госпитализации пациента с оспой обезьян сообщила Домодедовская больница. Позже стало известно о еще двух выявленных случаях. Первого пациента выписали 15 февраля, второго - 17 февраля.