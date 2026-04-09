В Москве на выходные обещают потепление

В Москве на выходные обещают потепление
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в ближайшие выходные потеплеет, погода будет облачной, но с прояснениями, а осадки будут в виде дождя, мокрый снег возможен только в ночь на субботу, сообщили в Гидрометцентре России.

"В воскресенье температура воздуха немного превысит климатическую норму", - ожидают метеорологи.

На погоду в Москве продолжит влиять малоподвижный циклон, удерживая прохладную ветреную погоду с осадками. Однако, антициклон, усиливающийся на севере, тоже постепенно начнет оказывать влияние на погоду Москвы и Московской области.

"На фоне роста атмосферного давления в воскресенье в облачном покрове появятся прояснения, небольшой дождь пройдет лишь местами, воздух в дневные часы сможет лучше прогреться, ветер немного ослабеет", - отметили синоптики.

В пятницу ожидается облачная погода, ночью небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а днем - в виде дождя и мокрого снега. Температура в Москве ночь минус 1 - плюс 1, по области от минус 2 до плюс 3 градусов, а днем - плюс 4 - плюс 6, по области от плюс 3 до плюс 8. Сохранится ветер 6-11 м/с с порывами до 15 м/с.

В субботу, 11 апреля, также сохранится облачная погода, ночью небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, днем - небольшой дождь. Температура ночью в городе плюс 2 - плюс 4, по области - от минус 1 до плюс 4, днем воздух в столице прогреется до плюс 8 - плюс 10, по области будет от плюс 6 до плюс 11.

В воскресенье, 12 апреля, ночью и днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура ночью плюс 2 - плюс 4, по области от минус 1 до плюс 4, днем в Москве плюс 11 - плюс 13, по области будет от плюс 9 до плюс 14.

В понедельник и вторник, по предварительным прогнозам, также будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью 0 - плюс 5, днем плюс 10 - плюс 15.

Гидрометцентр Московская область Москва
В Москве на выходные обещают потепление

 В Москве на выходные обещают потепление

 Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве

 На АЗС Москвы цены на дизельное топливо замерли впервые с конца лета

 Временный снежный покров может образоваться в Московском регионе в четверг

 Похолодание придет в Москву в воскресенье

 Власти Москвы сообщили о штатной работе оплаты проезда в столичном транспорте

