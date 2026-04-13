Первая в сезоне церемония развода караулов Президентского полка состоится в субботу

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля пройдет в субботу, 18 апреля в 12:00, говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

Это будет 22-й по счету сезон церемониальных разводов караулов.

Развод пеших и конных караулов - красочное представление, которое проводится в Кремле уже много лет подряд.

В этом году исполняется 90 лет со дня основания элитного воинского формирования - Президентского полка.

В 2019 году программа развода караулов была дополнена рядом новых красочных элементов, в частности, специальным приемом с оружием, который состоит из 20 элементов. Они выполняются без пауз, в быстром темпе всем составом пешего караула одновременно. Основные элементы выступления пешего караула, утвержденные еще в 2004 году, -"квадрат", "диагональ", "круг", "расческа", "реверс", "лабиринт", "ручей", "часы", "крест". Музыкальное сопровождение церемонии - это старинные марши и сигналы в исполнении Президентского оркестра. В церемонии задействованы лошади ганноверской и тракененской пород вороной и гнедой масти. Форма военнослужащих сшита по образцу формы 1909-1912 гг., которая была создана к столетию Отечественной войны 1812 года.

Кремль
Температура в Москве вернется к нормальным значениям апреля в выходные

Аэропорт Калуги и московские Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу

Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Москве до конца пятницы

 Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Москве до конца пятницы

В Москве на выходные обещают потепление

 В Москве на выходные обещают потепление

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве

 Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве

Суд в Москве оштрафовал оператора связи на 1 млн руб. за неисполнение требований законодательства

СКР завел дело из-за отравления в Москве сотрудников Красноярского музыкального театра

На АЗС Москвы цены на дизельное топливо замерли впервые с конца лета

 На АЗС Москвы цены на дизельное топливо замерли впервые с конца лета

Временный снежный покров может образоваться в Московском регионе в четверг

 Временный снежный покров может образоваться в Московском регионе в четверг

Собянин освободил от должности главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8990 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1620 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 125 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов