В Москве на станции метро "Электрозаводская" пассажиров высадили из поезда

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Пассажиров одного из поездов высаживали на станции "Электрозаводская" на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена для проверки состава, в настоящее время движение на ветке осуществляется в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метро.

"Движение на Арбатско-Покровской линии в графике. Ранее на "Электрозаводской" высаживали пассажиров из одного поезда, его убрали с линии для проверки", - говорится в сообщении.

Несколько следующих составов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала, отметили в пресс-службе.

"После кратковременной остановки поезда продолжили движение в нормальном режиме", - уточнили там.

Ранее в СМИ появилась информация о сбое в метро на синей ветке.