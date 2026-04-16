В Гидрометцентре опровергли возможность образования снежного покрова в Москве в выходные

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются в Московском регионе в выходные и в начале следующей недели, однако их не хватит для образования снежного покрова на несколько дней, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Чтобы снег несколько дней пролежал, нужно, чтобы и днём была низкая температура: если не минус, то хотя бы там ноль или плюс один. Пока этого не видно", - сказала Макарова.

При этом, она отметила, что в ночные часы в отдельных районах Подмосковья может образоваться временный снежный покров. Для того, чтобы снежный покров задержался в Москве на несколько дней, должны пройти сильные осадки, которых не прогнозируется.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в результате прогнозируемых в Московском регионе осадков, ожидается формирование временного снежного покрова на двое суток.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в субботу, 18 апреля, ночью и днем ожидается небольшой дождь, по области местами умеренный, в воскресенье, 19 апреля, ночью будет облачно, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем - небольшие осадки, местами умеренные в виде дождя и мокрого снега. В понедельник и вторник также ожидаются небольшие осадки.