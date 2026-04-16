Резкое похолодание придет в Москву в выходные

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Понижение температуры на 5-7 градусов прогнозируется в Москве в выходные, похолодание задержится в Московском регионе до середины недели, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Скорее всего, похолодание задержится до середины недели. И затем придёт потепление во второй половине недели", - сказала Макарова.

Она уточнила, что в Московском регионе сохраняется неустойчивый характер погоды. В выходные и в начале следующей недели погоду будет определять циклон, который "с востока прошел на запад, встретился с другим циклоном, и (теперь - ИФ) они перемещаются назад". "В тылу этой системы будет происходить заток холодного воздуха с северо-востока. Это неустойчивый процесс, потому что (в центр европейской части России - ИФ) идет антициклон из Скандинавии", - сказала Макарова.

Согласно прогнозу метеорологов, в выходные в тылу циклона с северными ветрами температура понизится на 5-7 градусов. Осадки пройдут в виде дождя, в воскресенье с мокрым снегом, будет ветрено. В воскресенье и начале следующей недели прогнозируется, что значения средней суточной температуры будут ниже нормы примерно на 4 градуса.

По прогнозам, в пятницу, 17 апреля, ночью будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, в Москве плюс 4 - плюс 6, по области от плюс 2 до плюс 7. Днем облачно, небольшой дождь, местами умеренный, в Москве плюс 13 - плюс 15, по области плюс 11 - плюс 16.

В субботу, 18 апреля, ночью облачно с прояснениями, небольшой дождь, по области местами умеренный, в Москве плюс 5 - плюс 7, по области плюс 2 - плюс 7. Днем облачно, небольшой дождь, местами умеренный, в Москве плюс 8 - плюс 10, по области плюс 7 - плюс 12.

В воскресенье, 19 апреля, ночью облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в Москве плюс 1 - плюс 3, по области от минус 1 до плюс 4. Днем облачно, небольшие осадки, местами умеренные в виде дождя и мокрого снега, температура в Москве плюс 5 - плюс 7, по области плюс 3 - плюс 8.

В понедельник, 20 апреля, облачно, осадки, ночью минус 2 - плюс 3, а днем плюс 2 - плюс 7.

Во вторник, 21 апреля, облачно, временами осадки, ночью минус 3 - плюс 2, днем плюс 3 - плюс 8. Аналогичная погода, по предварительным данным, будет в среду.

Марина Макарова Москва Гидрометцентр РФ
