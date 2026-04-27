В России из-за непогоды один человек погиб и 31 пострадал

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Мокрый снег и сильный ветер в Сибирском, Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах стали причиной госпитализации 31 человека, погибла девочка, сообщили в МЧС.

В числе пострадавших четыре ребенка.

"Зафиксированы падения более 740 деревьев, повреждены 80 автомобилей, без энергоснабжения остаются более 76 тысяч человек. Проводится информирование население и аварийно-восстановительные работы", - добавили в ведомстве.

Силы и средства находятся в повышенной готовности к реагированию.