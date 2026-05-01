На складе в подмосковном Подольске ликвидировали открытое горение

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в административно-складском здании в подмосковном Подольске, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области в ночь на пятницу.

"В 03.34 ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в Max.

Ранее в ночь на пятницу сообщалось о возгорании на административно-складском помещении в подмосковном Подольске на площади 1,7 тыс. кв. м. Никто не пострадал.