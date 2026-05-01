На складе в подмосковном Подольске ликвидировали открытое горение

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в административно-складском здании в подмосковном Подольске, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области в ночь на пятницу.

"В 03.34 ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в Max.

Ранее в ночь на пятницу сообщалось о возгорании на административно-складском помещении в подмосковном Подольске на площади 1,7 тыс. кв. м. Никто не пострадал.

Подольск МЧС
Пожар площадью 1,5 тыс. кв. метров тушат в подмосковном Подольске

До плюс 20 градусов прогнозируется в Москве на первые майские праздники

В Москве ученица 4-го класса ранила учителя ножом

Пять человек задержаны по делу о пожаре с погибшими в Москве

 Пять человек задержаны по делу о пожаре с погибшими в Москве

СКР сообщил о росте жертв пожара в московском районе Аэропорт до восьми человек

Температура до плюс 19 ожидается в Москве на майских праздниках

 Температура до плюс 19 ожидается в Москве на майских праздниках

Число жертв пожара в строящемся здании на севере Москвы увеличилось до семи

Три человека погибли при пожаре в строящемся здании на севере Москвы

Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате пожара на севере Москвы

 Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате пожара на севере Москвы

В Подмосковье из-за падения деревьев пострадали семь человек

 В Подмосковье из-за падения деревьев пострадали семь человек
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1988 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9194 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 148 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов