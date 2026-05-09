Движение на ряде улиц в центре Москвы возобновлено

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В столичном департаменте транспорта сообщили, что ограниченное ранее движение на некоторых улицах в Москве открыто.

Так, движение открыто: на улице Моховая; на улице Тверская; на улице Петровка; на Новой площади; на Пушкинской площади; на Софийской набережной; на Раушской набережной; на Садовнической набережной, говорится в сообщении в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Помимо этого, движение открыто на: Старой площади; в Китайгородском проезде; на Москворецкой набережной по направлению к Садовому кольцу; на Котельнической набережной по направлению к Садовому кольцу.

Также движение открыто: на Устьинской набережной; Подгорской набережной; на Болотной набережной; на Болотной улице; на Гончарной набережной; на Котельнической набережной, сообщили в департаменте.

Ряд улиц и набережных в центре Москвы были закрыты для движения транспорта в День Победы, 9 мая; ограничения продлились с 05:00 до окончания мероприятий.

