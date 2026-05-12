Участок синей ветки метро Москвы от "Строгино" до "Пятницкого шоссе" откроется 12 мая

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Участок между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена откроется 12 мая, он был закрыт с 30 апреля из-за строительства тоннеля Рублево-Архангельской линии.

В частности, с 30 апреля по 11 мая пассажиры не могли воспользоваться станциями "Мякинино", "Волоколамская", "Митино" и "Пятницкое шоссе". Работы шли рядом с действующим участком, поэтому для безопасности поездок в зоне проведения работ было ограничено движение, пояснили в столичном и департаменте транспорта.

Кроме того, 12 мая отменятся изменения схемы движения для транспорта на северо-западе Москвы, введенные ранее из-за строительства тоннеля.

Будущая Рублево-Архангельская линия пройдет от Московского международного делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити" до Красногорска. Более 1 млн пассажиров из семи районов Москвы получат быстрые пересадки на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

