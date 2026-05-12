Суд в Москве вынес приговор экс-сотрудникам ЗАГСов по делу о незаконной легализации мигрантов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Троицкий районный суд Москвы назначил наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 до 6 лет участникам преступный группы, в которую входили сотрудники ЗАГСов, занимавшейся легализацией мигрантов через фиктивные браки, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ во вторник.

"Троицким районным судом Москвы участники преступной группы признаны виновными (...) и приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в ЦОС.

Им также назначены штрафы в размере от 30 тыс. до 800 тыс. рублей.

По данным спецслужбы, всего по этому делу были установлены 20 участников группы.

"Установлено, что участники организованной преступной группы, в состав которой входили руководители и сотрудники региональных подразделений ЗАГС, с 2019 г. легализовали по указанной схеме не менее 2,5 тыс. выходцев из стран центрально-азиатских республик", - заявили в ФСБ.

Мигрантов легализовали в РФ через заключение фиктивных браков и установление отцовства над детьми из числа граждан России.

"Совокупный преступный доход от противоправной деятельности составил не менее 300 млн рублей", - добавили в ЦОС.

Расследование уголовного дела продолжалось более двух лет и за это время на территории Московской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тверской и Ярославской областей проведено свыше 750 следственных действий, позволивших сформировать доказательственную базу по 85 эпизодам преступлений.

"Кроме того, в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий на территории Москвы прекращена деятельность крупной лаборатории, в которой изъяты технические средства, бланки документов, штампы и печати государственных органов, предназначенные для подготовки подложных документов", - сообщили в ЦОС.

Также, было аннулировано более 250 разрешений на временное проживание и видов на жительство, выданных иностранцам на основании фиктивных браков и свидетельств об установлении отцовства над несовершеннолетними гражданами России.