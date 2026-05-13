В Москве временно перекрыли несколько улиц

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Москве временно перекрыли движение на некоторых улицах, сообщил городской департамент транспорта.

Перекрыты внешняя сторона Садового кольца в районе улицы Садовая-Спасская; Боровицкая площадь; Новоарбатский мост по направлению в центр; внутренняя сторона Садового кольца в районе Новинского бульвара; съезд с улицы Енисейская в проезд Серебрякова; проспект Мира у дома 79 по направлению в центр.

Помимо этого, движение временно закрыто на внешней стороне Садового кольца у Большой Сухаревской площади и на Сретенку дома 36.

Позднее Дептранс сообщил о перекрытиях на Кремлевской,Москворецкой и Смоленской набережных, а также на Большом Каменном мосту.

Вечером возможны затруднения на дорогах в центре города, а также на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях, ведущих за город, предупредил дептранс, ожидаются пробки в восемь баллов.