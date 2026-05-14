Бизнесмен Абубакаров купил национализированный актив экс-депутата Гаджиева в Москве

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Бизнесмен Аслан Абубакаров признан победителем объявленных Росимуществом торгов по продаже 100% долей ООО "Усадьба в Кадашах" (Москва), которое ранее было изъято в доход РФ по иску Генпрокуратуры к бывшему депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву (признан иноагентом).

Как сообщается на портале "ГИС Торги", Абубакаров стал одним из двух участников аукциона, лот продан за 710,6 млн рублей.

Рыночная стоимость "Усадьбы в Кадашах" была оценена в 703,6 млн рублей. Уставный капитал компании составляет 500 млн рублей.

Как сообщалось, Советский районный суд Махачкалы изъял в пользу государства активы бывшего депутата Гаджиева стоимостью более 2 млрд рублей, в том числе 52 объекта недвижимости, 18 земельных участков, коммерческие здания и помещения.

Кроме того, суд признал Гаджиева, его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения, и в связи с установленными фактами оказания с их стороны материальной и иной поддержки вооруженной агрессии Украины против народа Донбасса, запретил их деятельность на территории РФ.

Гаджиев с 1998 по 2001 год был заместителем начальника управления министерства по налогам и сборам РФ по Дагестану, а с 2001 по 2003 год занимал аналогичную должность в Межрегиональной инспекции МНС РФ по Южному федеральному округу.

С 2003 по 2021 год был депутатом Госдумы РФ. В настоящий момент проживает за пределами России. В мае 2023 года Минюст РФ признал Гаджиева иностранным агентом.

ООО "Усадьба в Кадашах" зарегистрировано в столице в мае 2012 года, основной вид деятельности - операции с недвижимым имуществом. По итогам 2025 года выручка компании составила 21,94 млн рублей, чистая прибыль - 14,58 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Усадьба в Кадашах" было передано в федеральную собственность в декабре 2025 года. Ранее компания была записана на сына бывшего депутата - Магомедрасула Гаджиева.

Абубакаров, по данным ЕГРЮЛ, владеет 100% долей ООО "Глобал" в Москве, которое занимается оптовой торговлей пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков. Также бизнесмену принадлежат 50% долей в ООО "Детский стоматологический центр" (Москва).

Росимущество Магомедрасул Гаджиев Магомед Гаджиев Аслан Абубакаров Усадьба в Кадашах
