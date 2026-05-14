Гроза с градом ожидаются в Москве в пятницу

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает о дожде и грозе с градом, которые прогнозируются в Москве ночью и в течение дня в пятницу.

"По уточненному прогнозу синоптиков, в ночь на 15 мая и в течение суток 15 мая в столице местами ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, местами с градом. При грозе усиление ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Мэрия просит людей быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.