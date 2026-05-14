Машина влетела в остановку в центре Москвы, пострадали три пешехода

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в результате наезда легковушки на остановку общественного транспорта в центре Москвы, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на Проспекте Мира в районе дома 48 водитель автомобиля "Инфинити" не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате произошедшего пострадали три пешехода, которые находились на тротуаре", - сказали журналистам в управлении.

Госавтоинспекция Москва
