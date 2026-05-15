Гроза, град и ливень прогнозируются в Московском регионе с полудня

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Дождь, местами ливни, гроза и, в отдельных районах, град прогнозируются в Москве и Подмосковье с 12:00 пятницы, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Погода остается неустойчивой, сегодня с 12 дня прогнозируются грозы. Местами может быть ливень, по количеству осадков может выпасть 3-8 мм, местами в отдельных районах - до 15 мм. Местами может пройти град", - сказала Макарова.

Она уточнила, что максимальная температура в Москве будет плюс 20 - плюс 22 градуса, ветер будет юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать в Москве 16 м/с, а в Подмосковье - 15 м/с.

В связи с надвигающимися ливнем и грозой в Москве и Подмосковье объявлен "желтый" уровень погодной опасности.