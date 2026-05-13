Летнее тепло вернется в Москву в выходные

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Повышение температуры прогнозируется в Москве на этой неделе, в выходные температура повысится до плюс 26 градусов, что на 4 градуса выше нормы, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"Сначала будет сдержанное потепление: плюс 19-24 градуса вплоть до окончания рабочей недели. И летняя погода на выходных: плюс 21-26 градусов. Это теплее майской нормы примерно на 4 градуса, потому что ночи тоже будут теплыми", - сказала Паршина.

Она отметила, что погода на этой неделе будет облачной с прояснениями, поэтому жителям Московского региона стоит ждать появления солнца. "Но так как погоду определяют атмосферные фронты, а сами циклоны остаются на востоке Европы, то, тем не менее, ожидаем кратковременные дожди и в отдельные дни, по области в основном грозы", - добавила Паршина.

Согласно прогнозу, в среду, 13 мая, будет переменная облачность, ночью местами небольшой дождь и туман, днем кратковременный дождь, по области местами гроза. Температура ночью в Москве будет плюс 11-13, по области плюс 8-13 градусов; днем в Москве - плюс 21-23, по области плюс 19-24 градуса.

В четверг, 14 мая, ночью ожидается переменная облачность, по области местами небольшой дождь, днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, по области местами гроза. В Москве ночью плюс 12-14, по области от плюс 9 до плюс 14 градусов, днем в Москве - плюс 21-23, по области плюс 19-24 градуса.

В пятницу, 15 мая, будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем местами гроза. Ночная температура в Москве плюс 12-14, по области от плюс 9 до плюс 14, днем в Москве - плюс 20-22 градуса, по области от плюс 18 до плюс 23.

В выходные, 16 и 17 мая, будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью плюс 10-15, днем плюс 21-26 градусов.