Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Внуково осуществляет прием и выпуск рейсов по согласованию, сообщили в Росавиации в воскресенье.
"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении, опубликованном в канале Росавиации в мессенджере Max.
Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов.
В ведомстве заявили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в воскресенье Росавиация сообщила, что аэропорт Калуги ("Грабцево") приостановил обслуживание рейсов.