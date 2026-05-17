Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Внуково осуществляет прием и выпуск рейсов по согласованию, сообщили в Росавиации в воскресенье.

"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении, опубликованном в канале Росавиации в мессенджере Max.

Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов.

В ведомстве заявили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в воскресенье Росавиация сообщила, что аэропорт Калуги ("Грабцево") приостановил обслуживание рейсов.