Временные ограничения введены в аэропортах Геленджика и Краснодара

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Аэропорты Геленджика и Краснодара приостановили работу, сообщает Росавиация в своем канале в Max в воскресенье.

"Аэропорты Геленджик и Краснодар (Пашковский) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в воскресенье Росавиация сообщила, что аэропорт Калуги ("Грабцево") приостановил обслуживание рейсов.

По данным ведомства, аэропорт Внуково осуществляет прием и выпуск самолетов по согласованию с соответствующими органами.