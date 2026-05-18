Временно не взимается плата за проезд по МСД от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил, что с 18 мая на участках Московского скоростного диаметра (МСД) от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов не будет временно взиматься оплата за проезд.

"С 18 мая временно не взимается плата на участках МСД от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов. Правила оплаты на других участках МСД остаются прежними", - говорится в сообщении в канале департамента в мессенджере Max.

Как напомнили в дептрансе, оплатить проезд можно через приложение "Парковки России", на сайте msd.mos.ru, а также в сторонних сервисах - например, на Госуслугах или в приложениях банков, где указаны данные о транспортном средстве.

"Для объезда закрытых участков используйте альтернативные маршруты: если едете по МСД от Ярославского шоссе к Щелковскому, двигайтесь по 5-му проезду Подбельского, затем по Щелковскому шоссе; если едете по МСД от шоссе Энтузиастов к Ярославскому шоссе, поверните на Щелковское шоссе и следуйте в сторону области", - уточнили в департаменте.

Ранее дептранс сообщил о временном ограничении движения на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от 5-го проезда Подбельского до Щелковского шоссе в обоих направлениях.