Временно не взимается плата за проезд по МСД от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил, что с 18 мая на участках Московского скоростного диаметра (МСД) от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов не будет временно взиматься оплата за проезд.

"С 18 мая временно не взимается плата на участках МСД от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов. Правила оплаты на других участках МСД остаются прежними", - говорится в сообщении в канале департамента в мессенджере Max.

Как напомнили в дептрансе, оплатить проезд можно через приложение "Парковки России", на сайте msd.mos.ru, а также в сторонних сервисах - например, на Госуслугах или в приложениях банков, где указаны данные о транспортном средстве.

"Для объезда закрытых участков используйте альтернативные маршруты: если едете по МСД от Ярославского шоссе к Щелковскому, двигайтесь по 5-му проезду Подбельского, затем по Щелковскому шоссе; если едете по МСД от шоссе Энтузиастов к Ярославскому шоссе, поверните на Щелковское шоссе и следуйте в сторону области", - уточнили в департаменте.

Ранее дептранс сообщил о временном ограничении движения на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от 5-го проезда Подбельского до Щелковского шоссе в обоих направлениях.

Москва дептранс МСД
Аномальная жара начнется в Москве с понедельника

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за жары

Пожар в Москве у Северо-Восточной хорды ликвидирован

Движение по Северо-Восточной хорде в Москве перекрыто из-за пожара

Жителей Москвы предупредили о возможных ливнях, грозе и граде в воскресенье

 Жителей Москвы предупредили о возможных ливнях, грозе и граде в воскресенье

Движение поездов в районе Истринского округа Подмосковья восстановлено

Работа контактной сети на железной дороге нарушена в Истринском округе Подмосковья

В результате атаки дронов на Москву, по предварительным данным, ранено 12 человек

С начала суток уничтожены 35 БПЛА, которые летели в направлении Москвы

Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения, Внуково работает по согласованию

