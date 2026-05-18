На участке МСД от Лосиноостровской до Щелковского шоссе изменена схема движения

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил в понедельник об изменении схемы движения на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Лосиноостровской улицы и до Щелковского шоссе, внутренняя сторона МСД временно перекрыта, а движение в обоих направлениях организовано по внешней стороне.

- сообщается в канале дептранса в MAX.

Уточняется, что в настоящее время организованы две полосы движения в каждом из направлений. Кроме того, в районе Лосиноостровской улицы в направлении Щелковского шоссе автомобили будут направлены на встречную улицу, а в районе Щелковского шоссе транспорт вернется на свою полосу.

В районе Лосиноостровской улицы для проезда будут временно доступны две полосы. С другой стороны, в районе Щелковского шоссе, проезд будет осуществляться также по 2 полосам, добавили в дептрансе.

Для жителей района Богородское организован съезд с Московского скоростного диаметра в сторону пятого проезда Подбельского, уточнили в ведомстве.