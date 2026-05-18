Бесплатную питьевую воду раздают пассажирам в московском транспорте из-за жары

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Бесплатную питьевую воду раздают пассажирам в понедельник в московском городском транспорте из-за жаркой погоды, сообщили в департаменте транспорта столицы.

"С 15:00 инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров раздают бутылки с водой на пяти станциях Филевской линии: "Кунцевская", "Филевский парк", "Кутузовская", "Студенческая", "Пионерская", - говорится в сообщении, размещенном в канале департамента в мессенджере Max.

Кроме того, с 14:00 до 17:00 сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) раздают воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, станциях Московских центральных диаметров (МЦД) "Площадь трех вокзалов" и "Тушинская".

Сотрудники Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) с 14:00 предлагают пассажирам воду в пригородной зоне Ленинградского вокзала, а также на станции МЦД-3 "Зеленоград-Крюково".

Помимо этого, бутылки с водой могут взять и пассажиры "Аэроэкспресса" в экспресс-автобусах возле станции метро "Ховрино".

Бутилированную воду также раздают сотрудники службы пассажирского сервиса Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на всех причалах регулярного речного электротранспорта и на двух прогулочных маршрутах: "Киевский" и "Китай-город".

В свою очередь в департаменте здравоохранения Москвы предупредили, что в условиях большого города жара переносится тяжелее, особенно внимательным к своему состоянию стоит быть людям с хроническими заболеваниями, детям и пожилым.

В депздраве советуют регулярно пить воду - в среднем 1,5-2 литра в день (30-40 мл на 1 кг веса), есть легкую пищу - овощи, фрукты, зелень и блюда без избытка жиров и тяжёлых соусов. Кроме того, лучше выходить на улицу в легких натуральных тканях - льне или хлопке - светлых оттенков, в удобной обуви, с солнцезащитными очками и головным убором.

"Самое жаркое время - с 12:00 до 16:00 - лучше проводить в помещении, тени или прохладных пространствах города. Если выйти всё же нужно, старайтесь не находиться долго под открытым солнцем, делайте перерывы в прохладе и обязательно берите с собой воду. Особенно осторожными стоит быть в общественном транспорте и во время длительных поездок", - говорится в сообщении, размещенном в канале департамента в мессенджере Max.

Кроме того, после жары на улице не стоит сразу заходить в слишком холодное помещение или садиться под мощный поток кондиционера. Спортсменам рекомендуется снизить интенсивность тренировок, чтобы дать организму время адаптироваться к новому температурному режиму.

"Жара - это дополнительная нагрузка на сердце и сосуды, поэтому важно не пропускать назначенные лекарства. (...) Если в течение долгого времени сохраняются головокружение, тошнота, сильная слабость или ощущение нехватки воздуха - не игнорируйте эти симптомы и обратитесь к врачу", - напомнили в депздраве.

Как сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник "Гидрометцентра" России Марина Макарова, сильная жара начнется в Москве с понедельника и продлится как минимум до конца рабочей недели, температура будет близка к рекордной, а воздух будет прогреваться выше плюс 30 градусов.