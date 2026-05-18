Москвичам рекомендуют воздержаться от длительного пребывания на улице с 18 по 22 мая из-за жары

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупредил о сильной жаре до 32 градусов в Москве с 18 по 22 мая и рекомендовал воздержаться от длительного пребывания на улице в дневные часы.

"По прогнозам синоптиков, с 18 по 22 мая в Москве ожидается сильная жара - столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки +30-32°С. В такую погоду необходимо избегать длительного пребывания на улице и обеспечить особый уход домашним питомцам", - говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

В комплексе рекомендовали людям в жару избегать длительного пребывания на улице, особенно с 11.00 до 17.00, когда солнце максимально активно, пить больше воды, в еде отказаться от жирного, складского и острого, сократить физическую нагрузку, использовать кондиционер и носить светлую просторную одежду из натуральных тканей.

"В жаркую погоду дополнительно проводится полив дорог. Такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать дорожное покрытие. При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить", - сообщили в пресс-службе комплекса.

Кроме того, в жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками: их поливают рано утром или вечером после 17:00, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 см.

