Поиск

В Волгоде из-за жары сократили занятия в школах

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Вологде из-за аномальной жары 20-22 мая некоторые школы решили сократить продолжительность уроков, сообщила пресс-службы мэрии города.

"Школы могут самостоятельно принимать решение о продолжительности уроков исходя из текущих погодных условий. Сокращение времени занятий связано, прежде всего, с заботой о комфорте и здоровье учеников. Пока оно вводится до конца текущей недели", - разъяснил начальник управления образования администрации Вологды Александр Кочешков.

Пока более чем три десятка школ сократили уроки до 30 минут. Кроме того, в некоторых образовательных учреждениях школьникам разрешили сменить форму на более легкую одежду.

В Вологде 19 мая был обновлен абсолютный максимум температуры воздуха за весь период наблюдений - столбики термометров поднялись до отметки плюс 31,6 градуса.

Как сообщает Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг воздух в столице региона прогреется до 30 градусов.

Александр Кочешков Вологда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ попросил Арбитраж Москвы обратить решение по иску к Euroclear к немедленному исполнению

Бывшие активы Шефлера в Калининграде выставлены на продажу за 1,1 млрд рублей

В России прошлой зимой-осенью были повреждены извне около 8,5 ГВт энергомощностей

Генпрокуратура выиграла иск на 40 млрд рублей к мурманским рыболовецким компаниям

Гуцан потребовал не допускать, чтобы ответчики продолжали получать доход от изъятых активов

Путин и Си Цзиньпин проводят встречу за чашкой чая

 Путин и Си Цзиньпин проводят встречу за чашкой чая

Умер академик, специалист по борьбе со СПИДом Покровский

 Умер академик, специалист по борьбе со СПИДом Покровский

Официальные пляжи в Туапсе планируют очистить от нефтепродуктов к 1 июня

В Севастополе после обрушения балкона три школьника находятся в тяжелом состоянии

 В Севастополе после обрушения балкона три школьника находятся в тяжелом состоянии

Сенаторы одобрили закон об использовании армии для защиты россиян за рубежом
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2260 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9500 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов