В Волгоде из-за жары сократили занятия в школах

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Вологде из-за аномальной жары 20-22 мая некоторые школы решили сократить продолжительность уроков, сообщила пресс-службы мэрии города.

"Школы могут самостоятельно принимать решение о продолжительности уроков исходя из текущих погодных условий. Сокращение времени занятий связано, прежде всего, с заботой о комфорте и здоровье учеников. Пока оно вводится до конца текущей недели", - разъяснил начальник управления образования администрации Вологды Александр Кочешков.

Пока более чем три десятка школ сократили уроки до 30 минут. Кроме того, в некоторых образовательных учреждениях школьникам разрешили сменить форму на более легкую одежду.

В Вологде 19 мая был обновлен абсолютный максимум температуры воздуха за весь период наблюдений - столбики термометров поднялись до отметки плюс 31,6 градуса.

Как сообщает Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг воздух в столице региона прогреется до 30 градусов.