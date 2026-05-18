Единый регламент для работы сервисов аренды самокатов разработали в Подмосковье

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Власти Московской области разработали единые требования к организации работы сервисов аренды средств индивидуальной мобильности в муниципалитетах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин отметил, что сейчас в этой сфере есть ряд проблем, в частности, хаотичная парковка, использование электросамокатов несовершеннолетними, а также езда на них вдвоём или втроём.

Единые требования также определяют регламент обратной связи от жителей, мониторинга передвижения и размещения электросамокатов и контроля за нарушениями ПДД.

В ведомстве отметили, что такие соглашения с операторами уже заключены в Черноголовке и Воскресенске. Они определили требования к местам размещения электросамокатов с организацией разметки и знаков, перечень парковочных зон, зоны ограничения и запрета передвижения арендных СИМ, а также время работы сервиса.

Округа, где сейчас действует запрет на аренду электросамокатов, рассматривают возможность присутствия сервисов кикшеринга и находятся в процессе подписания соглашений.

Решения о запрете или ограничении работы кикшеринга были приняты в Котельниках, Люберцах, Раменском округе и Лобне.

