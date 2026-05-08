Челябинск запретил электросамокаты в центре города и местах отдыха

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Власти Челябинска увеличили список локаций, где запрещено либо ограничено движение средств индивидуальной мобильности, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения утвердила 29 участков, на территории которых запрещено передвижение СИМ. В их числе расположенная в центре города площадь Революции, площадь у главного корпуса Южно-Уральского госуниверситета, территория вблизи ледовой арены "Трактор", участки центральных улиц города, а также крупные скверы в разных районах Челябинска.

Список зон, где скорость движения электросамокатов должна быть ограничена до 12 км/ч, включает 25 позиций. В основном это участки улиц в центральной части города.

По словам заместителя главы Челябинска Дмитрия Агеева, протокол комиссии направлен операторам кикшеринга, работающим в городе.

"Сейчас они должны внести изменения в программное обеспечение. Рассчитываем, что новые зоны запрета и ограничения скорости начнут действовать в ближайшее время", - сказал Агеев.

В 2025 году администрация Челябинска приняла новые правила благоустройства, предусматривающие специальные места стоянок для электросамокатов и запрет на их парковку в жилом секторе и на тротуарах. Кикшеринговые сервисы подписали с мэрией соглашение, в котором были определены 1,9 тысячи мест парковок электросамокатов. Были введены штрафы за парковку СИМ в неположенном месте.

Челябинск Дмитрий Агеев
