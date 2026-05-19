В подмосковном Солнечногорске запретили кикшеринг

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В городском округе Солнечногорск запретили прокат электросамокатов. Такое постановление главы округа Константина Михалькова опубликовано на сайте администрации муниципалитета.

"Администрация городского округа Солнечногорск Московской области постановляет запретить на всей территории городского округа Солнечногорск Московской области движение, парковку, а также иные виды размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ) кикшеринговых компаний", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте администрации муниципалитета.

Это решение принято в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры для использования СИМ, а также в целях повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан.

Основанием для запрета стало решение межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения городского округа Солнечногорск от 10 октября 2025 года.

Ранее в Подмосковье кикшеринг запретили или ограничили в Котельниках, Люберцах, Раменском округе и Лобне.

Минтранс Московской области сообщил 18 мая, что в регионе разработаны единые требования к организации работы сервисов аренды самокатов, которые определяют зоны присутствия и ограничения работы электросамокатов, их максимально допустимое количество в округе. Соглашения с операторами кикшеринга по новым правилам уже заключены в Черноголовке и Воскресенске.