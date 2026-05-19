Поиск

В подмосковном Солнечногорске запретили кикшеринг

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В городском округе Солнечногорск запретили прокат электросамокатов. Такое постановление главы округа Константина Михалькова опубликовано на сайте администрации муниципалитета.

"Администрация городского округа Солнечногорск Московской области постановляет запретить на всей территории городского округа Солнечногорск Московской области движение, парковку, а также иные виды размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ) кикшеринговых компаний", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте администрации муниципалитета.

Это решение принято в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры для использования СИМ, а также в целях повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан.

Основанием для запрета стало решение межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения городского округа Солнечногорск от 10 октября 2025 года.

Ранее в Подмосковье кикшеринг запретили или ограничили в Котельниках, Люберцах, Раменском округе и Лобне.

Минтранс Московской области сообщил 18 мая, что в регионе разработаны единые требования к организации работы сервисов аренды самокатов, которые определяют зоны присутствия и ограничения работы электросамокатов, их максимально допустимое количество в округе. Соглашения с операторами кикшеринга по новым правилам уже заключены в Черноголовке и Воскресенске.

Солнечногорск Подмосковье Минтранс Московская область Константин Михальков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Температура в Москве превысила 30 градусов

Пик жары в Московском регионе пройдет на этой неделе

 Пик жары в Московском регионе пройдет на этой неделе

В Москве Садовое кольцо перекроют 24 мая для велофестиваля

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, достигло пяти

Аномальная жара начнется в Москве с понедельника

 Аномальная жара начнется в Москве с понедельника

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за жары

 "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за жары

Пожар в Москве у Северо-Восточной хорды ликвидирован

 Пожар в Москве у Северо-Восточной хорды ликвидирован

Движение по Северо-Восточной хорде в Москве перекрыто из-за пожара

Жителей Москвы предупредили о возможных ливнях, грозе и граде в воскресенье

 Жителей Москвы предупредили о возможных ливнях, грозе и граде в воскресенье

Движение поездов в районе Истринского округа Подмосковья восстановлено
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9486 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2243 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов