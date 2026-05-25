Мосгордума досрочно прекратит полномочия омбудсмена Потяевой 27 мая

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Мосгордума 27 мая рассмотрит проект постановления о досрочном прекращении полномочий московского омбудсмена Татьяны Потяевой, сообщили в пресс-службе столичного парламента.

Проект уже внесен в Мосгордуму и опубликован на ее сайте. В сопроводительных документах к нему сказано, что Потяева направила в Мосгордуму письменное заявление о сложении полномочий. Решение о досрочном прекращении полномочий омбудсмена принимается тайным голосованием и оформляется постановлением городского парламента..

Потяева была назначена уполномоченным по правам человека в Москве в 2014 году. В декабре 2024 года она переизбралась на новый срок. В 2005-2009 годах она была депутатом Мосгордумы.