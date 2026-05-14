Москалькова заявила, что хотела бы вернуться в Госдуму

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Татьяна Москалькова заявила, что по окончании полномочий в должности омбудсмена хотела бы вернуться на работу в Госдуму, но окончательного решения еще не приняла.

"Хотелось бы, конечно, участвовать, вернуться в законодательный орган, потому что я знаю эту работу, я ее люблю, она мне ценна. Но мне нужно время все-таки подумать и принять окончательное решение", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Она заявила, что закон позволяет ей участвовать в ближайших выборах в Госдуму.

В целом Москалькова отметила, что планирует продолжать деятельность с тем, чтобы "помогать людям, используя имеющиеся инструментарии".

В четверг Госдума назначила Яну Лантратову на пост нового уполномоченного по правам человека в РФ. Москалькова проработала в этой должности максимально возможные по закону два пятилетних срока подряд. До перехода на пост омбудсмена Москалькова много лет была депутатом Госдумы во фракции "Справедливая Россия".

Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что Москалькова может участвовать в выборах в Госдуму этой осенью в составе лидеров списка партии "Справедливая Россия".