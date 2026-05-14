Поиск

Москалькова заявила, что хотела бы вернуться в Госдуму

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Татьяна Москалькова заявила, что по окончании полномочий в должности омбудсмена хотела бы вернуться на работу в Госдуму, но окончательного решения еще не приняла.

"Хотелось бы, конечно, участвовать, вернуться в законодательный орган, потому что я знаю эту работу, я ее люблю, она мне ценна. Но мне нужно время все-таки подумать и принять окончательное решение", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Она заявила, что закон позволяет ей участвовать в ближайших выборах в Госдуму.

В целом Москалькова отметила, что планирует продолжать деятельность с тем, чтобы "помогать людям, используя имеющиеся инструментарии".

В четверг Госдума назначила Яну Лантратову на пост нового уполномоченного по правам человека в РФ. Москалькова проработала в этой должности максимально возможные по закону два пятилетних срока подряд. До перехода на пост омбудсмена Москалькова много лет была депутатом Госдумы во фракции "Справедливая Россия".

Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что Москалькова может участвовать в выборах в Госдуму этой осенью в составе лидеров списка партии "Справедливая Россия".

Справедливая Россия Госдума Татьяна Москалькова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил о большом числе желающих приобретать российскую нефть

Закон о совершенствовании порядка оплаты сверхурочной работы принят Госдумой

 Закон о совершенствовании порядка оплаты сверхурочной работы принят Госдумой

Московская прокуратура инициировала уголовное преследование комика Долгополова

Путин призвал уходить от формального деления компаний на военные и гражданские

 Путин призвал уходить от формального деления компаний на военные и гражданские

Москалькова заявила, что хотела бы вернуться в Госдуму

В ОАК сообщили о сохранении спроса на российские военные самолеты за рубежом

Госдума назначила Яну Лантратову уполномоченным по правам человека

 Госдума назначила Яну Лантратову уполномоченным по правам человека

"Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

 "Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

Минпромторг предложил ввести обязательную долю российской спецтехники в строительстве дорог

Росаккредитация выявила нарушения у компаний, присваивающих звезды гостиницам

 Росаккредитация выявила нарушения у компаний, присваивающих звезды гостиницам
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2184 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9377 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов