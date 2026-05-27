В Москве полностью отменили все перекрытия улиц

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В центре, на западе и северо-востоке Москвы полностью восстановили движение транспорта, которое ограничивали ранее утром из-за празднования Курбан-байрама, сообщил Дептранс.

"Движение открыто на улицах: Дурова, Мещанская, Щепкина и Гиляровского; в переулках: Выползов и Капельский", - говорится в сообщении.

В ночь со вторника 26 мая на среду 27 мая отмечается один из двух главных мусульманских праздников - Курбан-байрам, также известный как Ид аль-Адха. Курбан-байрам начинают праздновать через 70 дней после Ураза-байрама, на десятый день мусульманского месяца Зуль-хиджа. В отличие от многих других дат, Курбан-байрам отмечают несколько дней подряд. В исламских странах празднование может затянуться на две недели, где-то его отмечают пять дней, где-то - три.