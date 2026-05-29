В Москве трое детей на скутере врезались в экскаватор-погрузчик

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Москве на Ангарской улице трое несовершеннолетних на скутере столкнулись с экскаватором-погрузчиком и получили травмы, сообщила столичная ГАИ.

ДТП произошло 28 мая в 19:30 у дома 42 строение 1 по Ангарской улице.

"Несовершеннолетний водитель скутера совершил столкновение с экскаватором-погрузчиком, который двигался задним ходом, после чего водитель скутера с места ДТП скрылся, но был оперативно установлен", - говорится в сообщении.

Проводится административное расследование.

ГАИ Москва
