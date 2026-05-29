Метро отложило введение ограничения на вход на "Парк культуры" кольцевой линии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил об отмене и переносе на другой срок ограничений на вход на станции "Парк культуры" Кольцевой линии московского метрополитена, станция будет работать в штатном режиме.

"Ограничения на вход и пересадку, связанные с ремонтом эскалаторов на станции "Парк культуры" Кольцевой линии, переносятся на более поздний срок. Введение ограничений отменено, станция продолжит работу в обычном режиме", - говорится в сообщении, размещенном в в телеграм-канале департамента.

Ранее дептранс сообщил о планах по закрытию входа и перехода станции "Парк культуры" Кольцевой линии московского метрополитена с 1 июня по будним дням в часы пик из-за ремонта эскалаторов.

