Собянин внес на рассмотрение Мосгордумы кандидатуру нового столичного омбудсмена

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение Мосгордумы кандидатуру нового уполномоченного по правам человека в столице - члена комиссии по здравоохранению и социальной политике Общественной палаты города Андрея Мецлера, сообщили в МГД.

Предложение о кандидате на должность столичного омбудсмена Собянин направил на имя председателя городской Думы, говорится в сообщении, размещенном на сайте столичного парламента в пятницу.

Мецлер родился в 1976 году. Высшее юридическое образование получил в Омском государственном университете, второе высшее образование по специальности "Социальная работа" получил в Российском государственном социальном университете.

С 2017 года Мецлер руководит Геронтологическим центром "Юго-Западный" департамента труда и социальной защиты населения Москвы. С 2024 года возглавляет Совет директоров стационарных учреждений социального обслуживания. В 2025 году вошел в состав Общественной палаты Москвы.

27 мая Мосгордума утвердила проект постановления о досрочном прекращении полномочий уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой.

Председатель комиссии МГД по безопасности, законодательству и регламенту Александр Семенников сообщил, что 21 мая столичный парламент получил заявление о досрочном сложении полномочий Поятевой, закон не требует от нее объяснения своего решения. Он уточнил, что был получен ответ от уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, в котором та сообщила, что не против сложения полномочий Потяевой.

Лантратова заявила журналистам, что Потяева станет советником мэра Москвы и будет, в том числе, заниматься взаимодействием с уполномоченными.