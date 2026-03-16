Цены на бензин на московских заправках ускорили рост

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Цены на бензины на АЗС Москвы на минувшей неделе ускорили рост, повысились сразу на 21 копейку: средневзвешенная стоимость Аи-92 по данным на 16 марта - 63,37 руб./л., Аи-95 - 69,88, сообщается на сайте Московской топливной ассоциации (МТА).

Стоимость бензина повысили все крупные нефтяные компании, представленные в столичном регионе. Частные сети АЗС на минувшей неделе сохранили цены на уровне предыдущей недели.

С начала марта цены на бензины на заправках Москвы росли по 1-2 копейки в неделю, тогда как феврале недельный рост составлял 11-15 копеек. В целом за февраль бензин на московских АЗС подорожал примерно на 40 копеек за литр.

Рост цены топлива в рознице транслирует аналогичную динамику в оптовом сегменте. Стоимость основных видов нефтепродуктов на Петербургской бирже активно повышается с начала марта на фоне негативных геополитических новостей. При этом в России пока нет признаков активизации весеннего спроса на нефтепродукты.

