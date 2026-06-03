В Москве задержан курьер телефонных мошенников, забравших у пенсионеров более 6 млн руб.

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Полиция задержала в Москве сообщника телефонных мошенников, похитивших у пенсионеров более 6 млн рублей, сообщили в столичном ГУ МВД в среду.

"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Марьина Роща Москвы задержали подозреваемого по месту жительства на Шелепихинском шоссе. Им оказался 41-летний москвич, выступавший в роли курьера. Деньги он успел перевести в криптовалюту и отправить соучастникам", - говорится в сообщении.

Ранее в полицию обратился 64-летний москвич. Он сообщил, что в результате действий мошенников лишился всех денежных накоплений.

"Заявителю пришло сообщение с предложением вступить в группу в одном из мессенджеров. Гражданин переслал код из СМС-сообщения, после чего ему пришло уведомление о том, что его аккаунт на госпортале взломан. В ходе дальнейших звонков злоумышленники убедили мужчину, что от его имени оформлена доверенность на распоряжение имуществом и счетами", - сообщили в полиции.

Действуя по инструкции, мужчина обналичил 3,5 млн рублей, после чего отдал их курьеру.

Полиция выявила причастность фигуранта еще к одному эпизоду мошенничества. Ранее в дежурную часть ОМВД России по району Свиблово столицы с заявлением о мошенничестве обратилась 61-летняя жительница Подмосковья. "Подозреваемый, выступая в качестве курьера, забрал у нее 2,7 млн рублей", - рассказали в столичном главке.

Следствием ОМВД России возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, добавили в полиции.