Поиск

В Москве задержан курьер телефонных мошенников, забравших у пенсионеров более 6 млн руб.

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Полиция задержала в Москве сообщника телефонных мошенников, похитивших у пенсионеров более 6 млн рублей, сообщили в столичном ГУ МВД в среду.

"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Марьина Роща Москвы задержали подозреваемого по месту жительства на Шелепихинском шоссе. Им оказался 41-летний москвич, выступавший в роли курьера. Деньги он успел перевести в криптовалюту и отправить соучастникам", - говорится в сообщении.

Ранее в полицию обратился 64-летний москвич. Он сообщил, что в результате действий мошенников лишился всех денежных накоплений.

"Заявителю пришло сообщение с предложением вступить в группу в одном из мессенджеров. Гражданин переслал код из СМС-сообщения, после чего ему пришло уведомление о том, что его аккаунт на госпортале взломан. В ходе дальнейших звонков злоумышленники убедили мужчину, что от его имени оформлена доверенность на распоряжение имуществом и счетами", - сообщили в полиции.

Действуя по инструкции, мужчина обналичил 3,5 млн рублей, после чего отдал их курьеру.

Полиция выявила причастность фигуранта еще к одному эпизоду мошенничества. Ранее в дежурную часть ОМВД России по району Свиблово столицы с заявлением о мошенничестве обратилась 61-летняя жительница Подмосковья. "Подозреваемый, выступая в качестве курьера, забрал у нее 2,7 млн рублей", - рассказали в столичном главке.

Следствием ОМВД России возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, добавили в полиции.

МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, выросло до четырех

Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы

 Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы

Воздух в Москве к концу недели прогреется до плюс 26 градусов

Движение на северо-востоке МКАД восстановлено после аварии

Пробка в 3,5 км образовалась на МКАД из-за аварии с тремя грузовиками

Летняя погода вернется в Москву на следующей неделе

Самая дорогая вторичная недвижимость в Москве продается на Якиманке

 Самая дорогая вторичная недвижимость в Москве продается на Якиманке

В Москве до конца года поставят уменьшенные дорожные знаки по 280 адресам

 В Москве до конца года поставят уменьшенные дорожные знаки по 280 адресам

Мосгордума досрочно прекратила полномочия столичного омбудсмена Потяевой

Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля

 Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9711 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2457 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 157 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов