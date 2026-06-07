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Роспотребнадзор запретил купание в столичной зоне отдыха "Пляж "Динамо"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В результате нарушений, выявленных в ходе лабораторных исследований, запрещено купание в московской зоне отдыха "Пляж "Динамо", сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Согласно последним полученным результатам лабораторных исследований, вода водоема в зоне отдыха с купанием "Пляж "Динамо" (САО, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39) не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям. В настоящее время Управление не рекомендует купаться в указанной зоне отдыха. Установлены знаки о запрете купания", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере Max.

В Роспотребнадзоре отметили, что территория указанной зоны отдыха может использоваться для пляжного отдыха, занятий спортом, прогулок и других видов досуга.

Москва Роспотребнадзор Ленинградское шоссе Пляж Динамо
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