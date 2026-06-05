Ракова сообщила, что базы данных московской медицины не связаны с интернетом

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Москве работа с медицинскими данными ведется в закрытом контуре без доступа к интернету из-за их высокой чувствительности и статуса критической инфраструктуры, сообщила на ПМЭФ заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Так как у нас очень чувствительные данные, мы работаем исключительно в закрытом контуре по закрытым каналам. Мы не имеет доступа в интернет абсолютно. (...) Это объект критической инфраструктуры, и безопасности уделяется очень большое внимание. Это наш приоритет. И когда мы даже внедряем все эти цифровые решения, мы в целом формируем профиль безопасности, в том числе для генеративного искусственного интеллекта, и очень четко с этим работаем", - сказала она.

Вице-мэр отметила, что работа в цифровых платформах создает прозрачность. Врач видит не отдельный эпизод, а всю историю лечения человека, пациент видит назначения и результаты исследований, руководитель - работу всей системы в целом. Такой подход повышает ответственность, ускоряет обучение и формирует доверие между всеми участниками процесса.

По мнению Раковой, ИИ никогда не сможет заменить врача. "Если говорить о сервисах ИИ, они, конечно, страхуют, снимают техническую работу. Это, в первую очередь, помощники. Невозможно заменить врача. Никогда искусственный интеллект не будет принимать решения. Клиническое мышление и профессиональное суждение всегда будут доминировать", - подчеркнула она.