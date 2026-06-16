В Оренбургской области арестован подозреваемый в сборе данных для ГУР

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в Оренбургской области молодого человека, который собирал информацию об объектах критически важной инфраструктуры региона для украинской военной разведки.

"Федеральной службой безопасности РФ на территории Оренбургской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 2008 г.р., причастного к совершению государственной измены", - сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и по его заданию "осуществил сбор сведений об объектах критически важной инфраструктуры для последующей передачи украинской стороне в целях нанесения по ним ударов беспилотными летательными аппаратами".

Следственным отделом УФСБ России по Оренбургской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК. Он арестован.