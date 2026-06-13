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Ливень, гроза и град ожидаются в Москве в субботу

В Подмосковье также прогнозируют ливень с грозой и сильными порывами ветра

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупреждил о ливне, грозе и граде в Москве с утра до вечера субботы.

"По прогнозам синоптиков, с 9:00 до 21:00 13 июня в столице ожидаются кратковременный дождь, местами ливень, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с", - говорится в сообщении.

Мэрия просит людей не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Между тем в подмосковном главке МЧС предупредили о дожде с грозой и градом, а также порывами ветра до 17 м/с в субботу.

"В ближайший час с сохранением до 21 часа 13 июня по Московской области ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 17 м/с"- говорится в сообщении МЧС.

Москва Московская область
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