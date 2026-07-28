Рейсовый автобус врезался в дерево на юге Москвы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Москве водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезался в дерево на улице Академика Миллионщикова.

Информация о пострадавших уточняется, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы. В настоящее время медики осматривают пассажиров.

Ранее в пресс-службе "Мосгортранса" сообщили, что инцидент произошел с участием автобуса м19.

СМИ сообщают о 17 пострадавших в ДТП с автобусом на юге Москвы, среди них - двое детей.