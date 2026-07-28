Пять человек доставлены в медучреждения после наезда рейсового автобуса на дерево на юге Москвы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Пятеро пассажиров получили травмы в результате наезда рейсового автобуса на дерево на юге Москвы, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Пять пассажиров автобуса доставлены в медучреждения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус врезался в дерево на юге столицы, о числе пострадавших не сообщалось.

Происшествие с автобусом произошло около 10:30 на улице Академика Миллионщикова.

По данным ГАИ, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в дерево.

В пресс-службе "Мосгортранса" сообщили, что помогут пострадавшим в оформлении страховых выплат, ситуация находится на личном контроле генерального директора ГУП "Мосгортранс" Николая Асаула.