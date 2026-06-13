Количество ДТП с мотоциклами уменьшилось на 10% в Москве в 2026 году

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Свыше двухсот аварий с участием мотоциклов зафиксировано в Москве за пять месяцев 2026 года, это на 10% меньше в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщил "Интерфаксу" в субботу заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"С каждым годом мотодвижение в городе становится популярнее. За пять месяцев этого года количество ДТП с мотоциклами сократилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. (...) Мы стремимся к нулевой смертности на дорогах столицы. Призываем соблюдать ПДД, следить за состоянием мотоцикла, а также всегда надевать защитную экипировку", - сказал он.

Ликсутов уточнил, что за пять месяцев текущего года было зафиксировано 207 ДТП с мотоциклами, в этих авариях 235 человек получили ранения и восемь погибли.

В столице зарегистрировано около 130 тыс. мотоциклистов, сообщил заммэра.

По словам Ликсутова, основные причины ДТП: превышение скорости, несоблюдение дистанции и очередности проезда, а также небезопасное перестроение.